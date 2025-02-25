В Минеральных водах выявили 17 случаев заражения импортной продукции карантинными вредителями

С начала 2025 года сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в пункте пропуска аэропорта Минвод выявили 17 случаев заражения импортной продукции карантинными вредителями. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Калифорнийскую щитовку обнаружили в 264 т яблок из Грузии, 38 т яблок из Азербайджана и в 20 т киви из Ирана.

Как отмечают в Россельхознадзоре, плоды, зараженные данными вредителями, неопасны для здоровья человека. Но они представляют угрозу распространения болезней на местные агрокультуры.

Николай Аксенов