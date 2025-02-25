В 2024 году МТС заблокировала в СКФО 120 млн звонков от спамеров и мошенников

В прошлом году продолжительность голосовых вызовов, от которых компания защитила жителей Северного Кавказа, составила более 40 млн минут, или 76 лет несостоявшихся разговоров со спамерами и возможными мошенниками, сообщили в пресс-службе а МТС в СКФО. Здесь уточнили, что в округе больше всего звонков заблокировано на Ставрополье, в Дагестане и Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«По сравнению с 2023 годом, общее количество заблокированных звонков выросло в регионе на 80%», – добавили представители компании. Всего было предотвращено 120 млн вызовов. Специалисты МТС составили «Рейтинг субъектов СКФО по количеству заблокированных вызовов в 2024 году». В первую тройку вошли Ставропольский край (53 млн вызовов), Республика Дагестан (28 млн) и Северная Осетия-Алания (22 млн). Значительно меньше было в Кабардино-Балкарии (6 млн вызовов) и Карачаево-Черкесии (5 млн).

«В 2024 году на Северном Кавказе по количеству спам-звонков самыми насыщенными стали ноябрь и декабрь. Реже всего спамеры звонили в январе: в два раза меньше, чем в ноябре». – прокомментировали в пресс-службе.

По ее данным, в минувшем году увеличилось количество звонков на одного абонента. Так, с января по декабрь, например, одному из жителей Северной Осетии спамеры и возможные мошенники пытались дозвониться почти 30 тыс. раз. Это пятый результат в России и первый на Северном Кавказе, резюмировали в компании.

Чаще всего звонили финансовые организации и возможные мошенники, а намного реже – организации, предлагающие товары и услуги. В частности, фитнес-клубы и автосалоны.

Владимир Андреев