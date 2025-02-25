Под Саратовом выясняют обстоятельства ДТП с погибшим и тремя пострадавшими

В Вольском районе Саратовской области в ДТП погиб человек, еще троих увезли в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в полдень сегодня, во вторник, на 121 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград», недалеко от с. Богородское. Там столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и Honda Stepwgn. За рулем первого из них находился мужчина 1938 года рождения, второго — мужчина 1993 года рождения.

В ДТП погиб водитель отечественной машины, водителя и двух пассажиров иномарки (мужчины 1988 и 1992 годов рождения) доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов