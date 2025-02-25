Коммунальные службы Ростова вывезли 500 кубометров снега за ночь

В Ростове-на-Дону коммунальные службы вывезли около 500 кубометров снега и израсходовали почти 700 т противогололедных материалов за прошедшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что коммунальные службы продолжают вести работы по уборке и расчистке дорог, а также тротуаров. По муниципальному контракту планируется задействовать 149 спецмашин и более 600 дворников.

Снежана Стодольская