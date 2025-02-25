На посту министра финансов Челябинской области утвержден Иван Родионов

Министром финансов Челябинской области назначен Иван Родионов, с 10 января исполнявший обязанности руководителя ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 25 февраля. Документ опубликован на портале правовой информации.

Иван Родионов работает в минфине региона 20 лет. Около 10 лет он занимал должность заместителя министра и курировал ключевые направления деятельности, в том числе формирование и корректировку областного бюджета, реализацию бюджетной, налоговой и долговой политики, а также участвовал в прогнозировании и оценке исполнения региональных доходов.

Предыдущий министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, руководивший ведомством с 2010 года, 10 января стал председателем контрольно-счетной палаты региона.