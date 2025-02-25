До 4 млрд рублей выросли поступления налогов от сферы здравоохранения на Кубани

Поступления налогов от сферы здравоохранения в Краснодарском крае за 2024 год превысили 4 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в сфере здравоохранения объем налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составил свыше 2,4 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в 2023 году. Отчисления по специальным налоговым режимам достигли 1 млрд руб. (845 млн руб. годом ранее).

Налог на прибыль организаций в сфере здравоохранения, поступивший в краевой бюджет, составил 368 млн руб. (374 млн руб. в 2023 году). Поступления от региональных налогов достигли 157 млн руб. против 111 млн руб. годом ранее. Местные налоги принесли бюджету 18,2 млн руб. (13,8 млн руб. в 2023 году).

Вячеслав Рыжков