В Самарской области экс-руководителя комитета подозревают в превышении полномочий с жильем для сирот

Следственный отдел по Сызрани возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский». Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

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По версии следствия, с сентября 2023 года по май 2024 года подозреваемая «организовала процедуру незаконного исключения жилого помещения из специализированного жилищного фонда, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пользу третьих лиц»

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия для установления всех обстоятельства преступления.

Руфия Кутляева