Назначен руководитель кузбасского департамента молодежной политики

Созданный в структуре администрации правительства Кемеровской области департамент молодежной политики возглавила Анастасия Путинцева. О назначении сообщил сайт администрации правительства региона.

По данным правительства, в 2018-2024 годах госпожа Путинцева руководила ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса». Затем она возглавила одну из комиссий областной Общественной палаты.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года было упразднено министерство науки, высшего образования и молодежной политики. Тогда сообщалось, что полномочия министерства «в части реализации государственной политики в сфере молодежной политики» возложена на администрацию правительства Кемеровской области.

Валерий Лавский