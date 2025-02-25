Депутаты одобрили передачу 16 автобусов МУП «Пермгорэлектротранса» в краевую собственность

Сегодня на заседании Пермской городской думы был одобрен вопрос о передаче 16 автобусов «Волгабас» из собственности муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс» в собственность Пермского края. Как пояснил замглавы Перми Дмитрий Галиханов, эти автобусы были приобретены в собственность муниципального предприятия с помощью 50%-ного софинансирования со стороны бюджета Пермского края в 2018–2019 годах. Сейчас эти транспортные средства в обслуживании пассажиров не участвуют и переданы на безвозмездной основе в аренду краевому предприятию. «Пермгорэлектротранс» выиграл новые конкурсы на обслуживание маршрутов, по условиям которых возраст автобусов не должен превышать одного года. Для этого были приобретены новые автобусы особо большой вместимости. После передачи автобусов из ПГЭТ они будут использованы для работы в муниципалитетах края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», до конца этого года планируется передать в собственность края из МУП «Пермгорэлектротранс» 53 автобуса. Информация об этом содержится в поправках к краевому бюджету на 2025–2027 годы. Согласно документу, на муниципальном предприятии, с учетом новых требований муниципальных контрактов, высвобождаются автобусы большой вместимости марки «Волгабас» в количестве 53 штук. «В целях возмещения недополученного дохода МУП “Пермгорэлектротранс” от передачи автобусов предлагается выделить субсидию бюджету города Перми на софинансирование расходных обязательств города, возникающих при организации транспортного обслуживания населения, на паритетных условиях софинансирования с бюджетом города Перми (50/50)»,— говорится в тексте документа. Сумма софинансирования со стороны края составит 106 млн руб.