Зарубежные СМИ: Как можно оценить встречу лидеров США и Франции?

Москва намерена сначала выстроить доверительные отношения с США и только потом — привлекать к мирным переговорам Европу. Об этом заявил президент Владимир Путин. РФ не против участия ЕС в урегулировании украинского конфликта, но считает важной и позицию других стран, добавил он. В свою очередь, лидеры США и Франции считают, что конфликт на Украине можно урегулировать за несколько недель. 24 февраля состоялась их встреча в Вашингтоне. В интервью Fox News Эмманюэль Макрон уточнил, что мирные переговоры должны включать гарантии безопасности «в воздухе, на море и в инфраструктурах». Кроме того, он настаивает, чтобы в будущем соглашении был пункт и о восстановлении разрушенных территорий. При этом аналитики Reuters отмечают, что солидарность президентов США и Франции лишь кажущаяся. На самом деле их встреча обнажила раскол Америки и Европы в вопросе прекращения огня на Украине. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Макрон стал первым европейским лидером, посетившим США с момента второй инаугурации Трампа, отмечает Reuters, и этот первый разговор был посвящен Украине. При этом сразу же стало понятно, что взгляды у сторон разные. Так, французский лидер заявил, что Россия является агрессором, а Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором. Американский президент рассчитывает как можно быстрее прекратить огонь и планирует поехать в Москву на переговоры. Макрон же призывает к поэтапному подходу: сначала заключить перемирие, потом мирное соглашение и затем проработать пакет гарантий. Но в чем сошлись оба политика, так это в необходимости разместить европейские миротворческие силы на территории Украины. Они не будут участвовать ни в одном конфликте, а будут просто присутствовать как гаранты мира, заявил Эмманюэль Макрон в Овальном кабинете Трампа.

Издание The Economist рассуждает, насколько устраивает Киев мирный план Трампа. Предложение по редкоземельным металлам и горнодобывающей промышленности украинцы называют не переговорами, а вымогательством. Эксперты прикидывают, каким может быть возмездие Трампа в случае отказа Владимира Зеленского подписать эту сделку. Возможно, Вашингтон перекроет поток военной поддержки, заблокирует доступ к спутниковой связи Starlink или усилит сотрудничество с Путиным.

Politico анализирует невербальные сигналы встречи Макрона и Трампа. Своеобразный армрестлинг двух президентов длится с 2017 года, с тех пор, когда они впервые пожали друг другу руки. Это «ураган потных ладоней и улыбок напоказ — шоу фальшивого мачизма»,— пишет издание. Вместе с тем Макрон лишь открывает серию блиц-визитов союзников США по НАТО в Вашингтон. На этой неделе в Белом доме будут принимать еще премьера Великобритании Кира Стармера. Он попытается убедить американского лидера сохранить хоть небольшое военное участие альянса на Украине в ближайшие месяцы, а, может быть, и годы, заключает Politico.

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