В «Молот» вернулся игрок, ранее игравший в американской лиге

Из ярославского «Локомотива» в «Молот» вернулся нападающий Илья Николаев. Напомним, в декабре 2024 года клуб из КХЛ подписал пробный контракт с хоккеистом, однако форвард сразу был командирован в «Молот». За пермскую команду в этом сезоне Николаев провел 13 игр и набрал 6 (3+3) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+8».

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После вызова в Ярославль две недели назад Илья Николаев сыграл за «железнодорожников» в двух матчах, в которых отметился заброшенной шайбой.

«Мы его пригласили не просто “попаду — не попаду”. Мы хотим, чтобы он побыл с первой командой опять. Он же сборы в Сочи проходил, сейчас еще часть. Поступательное движение здесь. Это как этап подготовки к первой команде»,— прокомментировал ситуацию наставник «Локомотива» Игорь Никитин.