И.п. главы Саратова призвал активизировать расчистку городских тротуаров

В ходе сегодняшней утренней планерки с заместителями и главами районных администраций и.п. главы Саратова Михаил Исаев заявил, что вывозить снег на полигоны нужно ночью, призвал усилить работы по расчистке тротуаров во дворах и на улицах города. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам господина Исаева, утром он проехал по центральной части Саратова. По итогам проверки он потребовал от ответственных лиц задействовать для уборки Мясницкой, Соколовой, Большой Горной и ряда других улиц специализированную технику.

Михаил Исаев отметил: нарушителей будут привлекать к ответственности, в отношении них составят протоколы. Также и.п. главы Саратова поручил проверить все подъезды к контейнерным площадкам, уделить внимание уборке снега на территории соцучреждений.

Павел Фролов