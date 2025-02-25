В Чувашии в два раза увеличат ежемесячные выплаты для инвалидов боевых действий

В Чувашской республике в два раза увеличат размер ежемесячных выплат для инвалидов боевых действий. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных актов республики.

Указ подписан главой Чувашии Олегом Николаевым.

Согласно указу, инвалидам III группы ежемесячно будут платить 1400 руб. вместо прежних 700 руб. Выплата инвалидам II группы каждый месяц будет составлять 2 тыс. руб. вместо прежней 1 тыс. руб. Инвалиды I группы ежемесячно станут получать 2,6 тыс. руб. вместо 1,3 тыс. руб.

По сообщению Минтруда республики, подобные изменения коснутся 122 человек, среди которых есть и участники СВО (специальной военной операции).

Артём Дергунов