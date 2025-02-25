Проектировщикам и программистам в Ярославле компенсируют съем жилья

В Ярославле приезжим сотрудникам двух государственных учреждений компенсируют стоимость съемного жилья, следует из опубликованного постановления правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектный институт в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Проектный институт в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Компенсации смогут получить руководители и сотрудники ГБУ «Проектный институт» и ГБУ «Электронный регион». Суммы компенсация составят от 25 до 40 тыс. руб. в месяц в зависимости от занимаемой должности сотрудника. На выплаты смогут претендовать работники, не имеющие собственного жилья в регионе.

В перечень должностей, имеющих право на компенсацию, входят руководители учреждений и их заместители, а также главные архитекторы, инженеры и градостроители проектов, конструктор, ландшафтный архитектор, инженер-сметчик, начальник лаборатории, программист, старший аналитик, старший инженер и ряд других.

«Проектный институт» занимается разработкой ПСД по проектам, которые финансируются из бюджетов региона и муниципалитетов. ГБУ «Электронный регион» является оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, оператором инфраструктуры электронного правительства и информационных систем в сфере здравоохранения.

Антон Голицын