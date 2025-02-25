Инвестору выделили землю для строительства гостиницы около музея «Шульган-Таш»

ООО «Архпроектнаследие» получило в аренду без торгов земельный участок площадью 1,12 тыс. кв. м в Бурзянском районе для строительства модульной гостиницы возле историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш», сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

«Проектом предполагается строительство гостиницы на 20 номеров и административного блока. Здесь же будут оборудованы пункт питания и прокатный центр. Сейчас инвестор готовится к началу строительства объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году»,— отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

Объем инвестиций в строительство оценивается в 80 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее проект был рассмотрен на «Инвестиционном часе» в правительстве региона и признан приоритетным.

ООО «Архпроектнаследие», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2008 года. Владельцами являются Ильдар Усманов и Мазит Юсупов. Выручка в 2023 году составила 1,93 млн руб.

Майя Иванова