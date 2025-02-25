Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» Ижевска вырос до 24% в феврале

Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Ижевске вырос за год на 6 п.п., до 24% в феврале, следует из данных «Циан.Аналитики» по стоимости 1 кв. м жилья. Это на 4 п.п. выше, чем в среднем среди крупных городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска в феврале составила 120,2 тыс. руб., на вторичном — 97,3 тыс. руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», прирост показателей за год — 21% и 15% соответственно.

«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования»,— комментирует российский рынок недвижимости эксперт сервиса Елена Бобровская.

Она добавляет, что на вторичном рынке подобных стимулов для роста нет, что способствует увеличению ценового разрыва.