В Казани за ночь вывезли 950 тонн снега с улиц

Минувшей ночью с улиц Казани было вывезено 950 тонн снега. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ночь на 25 февраля в уборке дорог поучаствовало 38 дорожных рабочих и 175 единиц техники. Днем к уборке снега приступило 476 специалистов. Также задействовано 260 единиц техники.

«Час пик позади, работы по очистке ведутся в усиленном режиме», - отметили в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

В общей сложности с начала зимы с улиц Казани вывезли свыше 218,9 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 25 февраля ожидается снег и туман.

Дарья Сайфиева