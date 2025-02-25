В Казани за ночь вывезли 950 тонн снега с улиц
Минувшей ночью с улиц Казани было вывезено 950 тонн снега. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в мэрии города.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В ночь на 25 февраля в уборке дорог поучаствовало 38 дорожных рабочих и 175 единиц техники. Днем к уборке снега приступило 476 специалистов. Также задействовано 260 единиц техники.
«Час пик позади, работы по очистке ведутся в усиленном режиме», - отметили в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.
В общей сложности с начала зимы с улиц Казани вывезли свыше 218,9 тыс. тонн снега.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 25 февраля ожидается снег и туман.