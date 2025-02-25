РФ и КНР на форуме в Хабаровске обсудят освоение острова Большой Уссурийский

Власти Хабаровского края совместно с Росконгрессом и Минвостокразвития готовятся принять Российско-китайский форум, намеченный на 19–20 мая, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. Главной темой станет совместное освоение острова Большой Уссурийский на Амуре. Отдельная программа будет посвящена 30-летию дружественных связей между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян.

«Деловая программа форума предварительно сформирована. Сейчас мы уточняем и донастраиваем ее элементы»,— написал Дмитрий Демешин в Telegram-канале. Он выразил надежду, что форум позволит наладить контакты «в сфере российско-китайской промышленной кооперации, расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные и молодежные обмены».

В ноябре 2024 года Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительствам России и Хабаровского края приступить в 2025 году к реализации плана совместного с Китаем развития Большого Уссурийского острова. КНР принадлежит западная часть острова, восточная входит в городскую черту Хабаровска. С 2006 года российские власти предлагали несколько проектов развития территории, а в 2018-м обсуждалось создание особой экономической зоны. В 2022 году сообщалось о намерении предложить КНР создать на острове зону свободной торговли. Однако ни одна из идей как совместного развития территории, так и развития российской части острова не была реализована.

Эрнест Филипповский, Хабаровск