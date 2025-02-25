Полевой научный штаб начал работу в Витязево

Полевой научный штаб приступил к работе в Витязево под Анапой. Он создан для объединения научного сообщества и отработки способов очистки берега от мазута, сообщил Оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Штаб будет работать на береговой линии, которая входит в границы особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь» — это участок пляжей от с. Витязево до ст. Благовещенской и от ст. Благовещенской до п. Веселовка Темрюкского района. В границы «Анапской пересыпи» входит Бугазская коса и прилегающие к ней лиманы и дюны.

Кроме проведения испытаний и отбора проб, по заданиям научных институтов и разработчиков волонтеры организации «Экосистема» будут брать анализы или проводить испытания. Для мониторинга акватории вдоль берега планируется запуск специального подводного дрона с камерой высокого разрешения. Благодаря этому волонтеры смогут обнаружить мазут и убрать его с помощью специального механизма на дроне.

Старт работе нового штаба дала генеральный директор «Московского зоопарка», президент «Союза зоопарков и аквариумов России» Светлана Акулова. По ее словам, задача волонтеров штаба – не просто очистить пляж, но и сократить концентрацию особо опасных веществ в песке. Также на обучающих лекциях в штабе расскажут, как правильно оказывать помощь птицам и дельфинам.

Алена Воробьева