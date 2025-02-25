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Проект строительства мусорного полигона под Ишимбаем прошел госэкспертизу

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект строительства полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Урман-Бишкадакском сельсовете Ишимбайского района. Об этом говорится в публикации Единого государственного реестра заключений.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Полигон займет участок площадью около 29 га. Планируется, что на объекте будет размещаться мусор IV-V классов опасности, непригодный для переработки. Мощность полигона составит 80 тыс. т в год. Срок эксплуатации должен составить 24 года. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников будет составлять около 20 т в год.

Заказчиком проекта является ООО «Эко-сити» из Ишимбайского района, а подготовкой документов и оценкой воздействия на окружающую среду занималась санкт-петербургская строительная компания «Гидрокор». По данным сайта госзакупок, разработка проекта обошлась в 39,5 млн руб.

Общественные обсуждения проекта полигона ТКО проводились с 9 сентября по 9 октября 2024 года.

Идэль Гумеров

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