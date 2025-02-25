В Дзержинске из-за ЧП на железной дороге задержали поезд Киров – Москва

Поезд Киров – Москва утром 25 февраля в Дзержинские сбил местную жительницу, переходящую железнодорожные пути. Судя по видео от следственного управления на транспорте СКР, это произошло на наземном переходе через пути в районе улицы Попова.

Нижегородка погибла. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Начата доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Из-за случившегося движение поезда было задержано на 40 минут.

Андрей Репин