Полевой научный штаб начал работать в Витязево под Анапой

В селе Витязево под Анапой начал работу полевой научный штаб, созданный для координации научного сообщества и разработки методов очистки побережья от мазута. Волонтеры движения «Экосистема» будут выполнять задания исследовательских институтов и разработчиков, проводя заборы проб и испытания, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Штаб сосредоточится на очистке береговой линии, входящей в особо охраняемую природную территорию «Анапская пересыпь», которая охватывает пляжи от Витязево до станицы Благовещенской и далее до поселка Веселовка в Темрюкском районе. В границы территории входят Бугазская коса, прилегающие лиманы и дюны.

Помимо испытаний и отбора проб, специалисты будут вести мониторинг акватории вдоль побережья. Для этого используется подводный дрон с камерой высокого разрешения.

О запуске штаба заявила генеральный директор «Московского зоопарка», президент Союза зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова. По ее словам, задача проекта — не только очистка пляжей и песка, но и снижение концентрации опасных веществ. Дрон позволит обнаруживать участки загрязнения и устранять мазут с помощью специального механизма.

К участию в работе штаба приглашаются ученые и специалисты, которые могут представить свои методы очистки песка и помощи животным. Также запланировано проведение лекций, где будут обучать оказанию помощи птицам и дельфинам.

Вячеслав Рыжков