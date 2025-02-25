На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды

В Ставропольском крае в период с 26 февраля до 2 марта 2025 года ожидается аномально-холодная погода с температурой воздуха -22°С. Возможны сильные порывы ветра, метель и обледенение, следует из сводки краевого Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В свою очередь, МЧС уже предупредило местных жителей о том, что на этой недели лучше воздержаться от поездок в горы и к морю, а также стоит отказаться от отдыха на открытом воздухе.

Синоптики прогнозируют, что аномальные морозы продержатся в регионе до конца недели.

Николай Аксенов