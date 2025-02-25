В ДТП под Изобильным пострадали два человека

Поздно вечером 24 февраля на восьмом км автодороги «Изобильный — Птичье», водитель автомобиля «Дэу Нексия» на большой скорости допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В результате автоаварии 37-летний пассажир "Дэу Нексии", житель города Изобильный, и 52-летний пассажир "Мицубиси", житель села Птичье, с травмами были госпитализированы в больницу города Изобильный», — говорится в сообщение.

Следствие выяснило, что водитель автомобиля «Дэу» злостным нарушителем ПДД не является, имеет стаж вождения 15 лет.

Николай Аксенов