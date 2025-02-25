В Новороссийске на Сухумском шоссе в карьере запланированы взрывные работы

Взрывные работы запланированы 25 февраля в период с 12:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Пролетарий» на Сухумском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации АО «Новоросцемент», в карьере цемзавода «Пролетарий» в районе Сухумского шоссе 25 февраля 2025 года в период с 12:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева