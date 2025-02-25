Владевшая ЧЭМК компания избежала банкротства из-за долга в 15,2 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «Компания “Эталон”», владевшего акциями национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Причиной стало отсутствие задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба суда. Ранее от организации требовали 15,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

Иск о несостоятельности компании подало управление федеральной налоговой службы по Челябинской области в июле прошлого года. У «Эталона», согласно базе ФНС, имелась задолженность по налогу на прибыль в размере 13,4 млн руб., по налогу на добавленную стоимость — 1 млн руб., пени — 398 тыс. руб. В декабре суд привлек к рассмотрению дела региональную прокуратуру, и в феврале текущего года на заседании производство прекратили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по иску Генеральной прокуратуры России изъял АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» у семьи Антиповых. Причиной стала незаконная приватизация активов, которая была проведена в 1990-х годах. В апреле Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону Генпрокуратуры и постановил взыскать с бывших владельцев группы компаний ЧЭМК 105 млрд рублей. По этому иску в пользу государства были изъяты все предприятия группы «Ариант» и остававшиеся у компании «Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

Виталина Ярховска