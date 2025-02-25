Ярославское правительство ищет замминистров

Правительство Ярославской области ищет заместителей министров с зарплатой до 225 тыс. руб. (до вычета налогов). Соответствующие вакансии размещены на hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Во всех объявлениях указывается, что «вакансия размещена с целью формирования кадрового резерва». Заместителем министра транспорта может стать кандидат с опытом работы более шести лет. Он будет разрабатывать и реализовывать государственную политику в области транспорта, координировать деятельность транспортных предприятий, готовить отчеты по состоянию транспортной системы региона и для выполнения других обязанностей.

Заместителю министра туризма также планируют платить до 225 тыс. руб., но опыт работы нужен сравнительно небольшой — 1-3 года. Замминистра будет разрабатывать стратегию привлечения инвестиций в туризм региона, участвовать в обеспечении проведения аналитических исследований привлекательности ключевых локаций для туризма.

Заместитель министра культуры нужен с опытом работы более шести лет. Он будет заниматься контролем проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, участием в разработке и реализации программа по сохранению культурного наследия региона.

Заместитель министра по строительству требуется с опытом работы 3-6 лет. Специалисту придется расселять аварийное жилье, координировать деятельность по обеспечению жильем детей-сирот, контролировать исполнение работы в рамках выданных жилищных сертификатов.

Алла Чижова