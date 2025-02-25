В Удмуртии начнет действовать автоматизированная «упрощенка» с 1 апреля

В Удмуртии введут автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Специальный налоговый режим будет действовать с 1 апреля 2025-го по 31 декабря 2027 года. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 49 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АвтоУСН — экспериментальный режим налогообложения, который начал действовать с июля 2022 года. Тогда его ввели в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. С 1 января 2025 года право вводить АвтоУСН предоставили всем регионам страны. С этого времени систему ввели в 40 регионах страны.

«Плательщиками налогового режима являются организации и индивидуальные предприниматели (ИП) с численностью работников до 5 человек, годовым доходом не более 60 млн руб. в год и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб.»,— следует из пояснительной записки.

Организации и ИП не должны применять иные специальные налоговые режимы. По АвтоУСН ставка на «доходы» составляет 8%, на «доходы минус расходы» — 20%. Повышенные в сравнении с УСН ставки объясняются отсутствием страховых взносов.

Кроме того, субъектам АвтоУСН не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физических лиц, а также расчет по страховым взносам. Кроме того, плательщикам АвтоУСН не нужно вести книги учета доходов и расходов.

«При применении налогового режима АвтоУСН действуют единые правила на всей территории РФ. Установление субъектами РФ льгот, пониженных ставок не предусмотрено»,— сказано в пояснительной записке.

Распределение налога следующее: 46% от него уходит в федеральный бюджет, в том числе для компенсации выпадающих доходов фонда пенсионного и социального страхования РФ, 54% — в региональный бюджет.