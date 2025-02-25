Студент Глазовского колледжа осужден за хулиганство с пневматическим пистолетом

19-летнего студента Глазовского колледжа осудили за избиение и выстрелы из пневматического пистолета в случайного прохожего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Установлено, что 23 октября 2024 года подсудимый в состоянии опьянения на улице около жилых домов в Глазове грубо матерился на случайного прохожего, нанес удары по его лицу и телу. Потерпевший упал на землю, после чего подсудимый несколько раз выстрелил по нему из пневматического пистолета. Затем он выстрелил в хозпостройку около жилых домов, вблизи школы.

За хулиганство и нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ) суд назначил лишение свободы на 3 года с испытательным сроком на тот же период.