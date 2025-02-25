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Новосибирское заксобрание утвердит новую схему одномандатных округов

Законодательное собрание Новосибирской области утвердит новую схему одномандатных округов на выборах своего нового созыва. Этот вопрос внесен в повестку дня сессии регионального парламента, назначенной на 27 февраля.

Согласно проекту постановления, границы округов будут проведены исходя из общей численности избирателей в 2,18 млн человек. В среднем в округе зарегистрировано 57376 избирателей, отклонение от среднего показателя не может превышать 10%. Самым большим по числу избирателей (63112) является округ №30 в Ленинском районе Новосибирска, самым «малонаселенным» — округ №4, включающий территории Барабинского, Здвинского и части Баганского районов.

Очередные выборы заксобрания состоятся в сентябре 2025 года. 38 его депутатов избираются по партспискам, еще 38 — в одномандатных округах. Как писал «Ъ-Сибирь», прежняя схема была принята в 2015 году со сроком действия в 10 лет.

Валерий Лавский

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