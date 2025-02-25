В Казани полицейские задержали 17-летнего подростка за кражу сумки с вещами

Казанские полицейские поймали 17-летнего подростка, который украл сумку с вещами у 32-летней местной жительницы. Происшествие случилось в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации следствия, в вечернее время потерпевшая возвращалась домой. В какой-то момент к ней сзади приблизился незнакомец, вырвал из рук сумку с вещами и скрылся. Пострадавшей не удалось описать внешность нападавшего, потому что его лицо скрывала маска.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 17-летний местный житель. Задержанный признал свою вину. Украденную сумку с находившимися внутри банковскими карточками и мобильным телефоном он бросил неподалеку от места нападения.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемому назначена процессуальная мера в виде обязательства о явке. Дополнительное расследование продолжается.

Артём Дергунов