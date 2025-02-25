Сберу отказали в ускорении разбирательств о банкротстве «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии отклонил заявление Сбербанка об ускорении производства по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве АО «Башкиравтодор», крупнейшего дорожного подрядчика региона. По мнению заявителя, суд необоснованно откладывает заседания по спорам, в которых Сбер добивается удовлетворения требований на сумму более 1,9 млрд руб. В эту сумму входят долги «Башкиравтодора» по кредитным договорам (обеспеченным заложенным имуществом) и договору о банковских гарантиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Суд объяснил неоднократный перенос заседаний «процессуальным поведением сторон», а также правовой и фактической сложностью спора. Также рассмотрение дела откладывалось из-за необходимости исследовать новые доказательства.

Кроме того, в определении говорится, что суд объяснял причины переноса заседаний, а их новые даты формировались с учетом графика работы судьи, нагрузки и графика отпусков.

Дело о банкротстве «Башкиравтодора» началось в феврале 2024 года по заявлению уфимского ООО «Строительное управление-5». В мае по заявлению екатеринбургского ООО «РВ-Тариф» в компании введена процедура наблюдения. В сентябре в арбитражный суд поступило заявление одного из кредиторов — ООО «Сколхимпром» — о привлечении топ-менеджеров и акционеров дорожного подрядчика к субсидиарной ответственности. В числе кредиторов «Башкиравтодора» — ООО «Битум», ООО «Аквамак-Процессинг», ООО «Металлкредит», Федеральная налоговая служба и другие. Общая сумма долгов может превышать 8,5 млрд руб.

Идэль Гумеров