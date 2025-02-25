Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с большегрузами под Омском

В Омской области произошла массовая авария с участием четырех автомобилей на 261 км трассы Омск–Муромцево. Об этом сообщает МВД региона.

По данным ведомства, у грузового автомобиля Sitrak, следовавшего в составе колонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирской «Газелью».

В водителя Lexus, остановившегося, чтобы оказать первую помощь, врезался еще один большегруз. Предварительно установлено, что пострадали восемь пассажиров «Газели», еще один погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Александра Стрелкова