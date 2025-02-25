В 2025 году на Кубани восстановят 176 га лесов

В Краснодарском крае в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2025 году планируется восстановить более 176 га лесных насаждений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, для региона, где курортная сфера играет значительную роль в экономике, сохранение лесов остается приоритетной задачей. Глава края подчеркнул, что ежегодные работы по лесовосстановлению помогают поддерживать и развивать рекреационный потенциал территории. В прошлом году восстановлено свыше 150 га леса, в текущем году площадь увеличат до 176 га.

Важным этапом процесса является заготовка семян. В Белореченском лесничестве действует питомник, где выращивают посадочный материал: саженцы и сеянцы красного и черешчатого дуба, ясеня, тополя и черного ореха. Специалисты отмечают, что для закладки одного гектара лесных культур требуется до 4 тыс. сеянцев, которые выращивают в питомнике в течение двух-трех лет. Из одного килограмма желудей дуба можно получить до 250 сеянцев. В 2025 году планируется заготовить посадочный материал из 3 тонн семян. С 2017 года в питомнике вырастили свыше 1,5 млн сеянцев и саженцев.

Осенью 2024 года посадка лесных деревьев прошла в Апшеронском, Ейском и Отрадненском районах, весной 2025 года работы продолжатся.

Вячеслав Рыжков