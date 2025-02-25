Замдиректора автоколонны из Ставрополья пойдет под суд по делу о ДТП с 9 погибшими

После нескольких месяцев расследования всех обстоятельств ДТП, в котором погибло 9 человек в Ставропольском крае, дело передали в суд. Следователи допросили 60 человек, провели 18 экспертиз. Сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие пришло к выводу, что водитель маршрутки заснул за рулем из-за усталости. Разрешение на управление микроавтобусом ему дал замдиректора автотранспортного предприятия. Теперь ему предъявлено обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» .

Напомним, 8 января 2024 года восемь пассажиров «ГАЗели» и водитель микроавтобуса погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». Еще один пассажир получил серьезные травмы.

Николай Аксенов