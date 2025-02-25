В Астрахани сирота получил выплату на квартиру после вмешательства прокуратуры

Астраханская прокуратура добилась предоставления выплаты сироте на благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что в несовершеннолетнем возрасте молодой человек остался без попечения родителей, после чего его внесли в перечень лиц, которые вправе рассчитывать на бесплатное жилье. Когда ему исполнилось 18 лет, благоустроенным жилым помещением его не обеспечили. ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Советского района Астрахани» отказало астраханцу в назначении единовременной выплаты на покупку жилья.

В связи с этим прокуратура Советского района попросила суд признать решение центра незаконным. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, отменил решение об отказе в назначении выплаты. В итоге сироте назначили единовременную выплату, он приобрел в собственность благоустроенную квартиру.

Павел Фролов