В Оренбуржье суд рассмотрит дело о незаконном обороте взрывных устройств, пострадали несовершеннолетние

В Оренбургский районный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Нижняя Павловка. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле 2024 года обвиняемый незаконно присвоил найденные гранату и взрыватель. Он привез гранату в свое домовладение, где хранил его до 5 октября прошлого года. В этот день несовершеннолетний сын фигуранта и его друг обнаружили в доме взрывное устройство и привели его в действие. Они успели отбросить его от себя.

В результате детонации несовершеннолетние получили телесные повреждения легкой и средней тяжести. В прокуратуре отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Руфия Кутляева