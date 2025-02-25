Годовая инфляция в Удмуртии достигла 11% в январе

Годовая инфляция в Удмуртии увеличилась до 11% в январе после 10,38% в декабре, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Показатель на 1,08 и 1,03 п.п. выше, чем в стране и ПФО соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прирост цен на продукты в январе составил 12,51%. В частности, производители мясной продукции, сыра и мороженого продолжили компенсировать издержки на сырье, доставку и упаковку, а также на зарплаты работников. Кроме того, в регионах страны снизились объемы вылова и переработки рыбы, что сократило предложение на рынке.

Непродовольственные товары подорожали за месяц на 7,34%. Это также связали с переносом издержек и повышенным спросом на отдельные категории.

Прирост цен на услуги составил 14,01%. Среди прочего на увеличение показателя повлияло повышение тарифов на проезд в городских автобусах в регионе. Таким образом перевозчики старались компенсировать затраты на топливо и оплату труда. Кроме того, с 1 января были увеличены пошлины на услуги ЗАГС.

«Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг»,— говорится в сообщении. В таких условиях ЦБ РФ поддерживает высокие ставки в экономике, что, считает регулятор, будет способствовать замедлению инфляции и возвращению показателя к цели около 4% в 2026 году.