«Контуры урегулирования конфликта начали прорисовываться»

Генассамблея ООН приняла сразу два проекта резолюций по Украине. Американский — более мягкий по отношению к России и, соответственно, жесткий европейский. При этом ранее Белый дом требовал от партнеров отозвать свой документ. На этом фоне президент США вновь выразил надежду на скорое завершение конфликта, на сей раз назвав срок в несколько недель. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в процессе урегулирования постепенно появляется конкретика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Генассамблея ООН решила раздать всем сестрам по серьгам и приняла сразу два проекта резолюции по Украине. Американский — мягкий в отношении России и, соответственно, жесткий — авторства Киева и ЕС. Между тем можно рискнуть сказать, что мы видим первое поражение Дональда Трампа в его противостоянии с так называемым либеральным миром. Впрочем, победа европейцев больше морально-психологическая, ибо документ исключительно рекомендательный и ни на что особо не повлияет. Но факт показательный — не желают партнеры ходить по струнке. Как известно, США буквально требовали от Старого Света снять указанный проект с голосования, чтобы остался только один американский. Там, как было сказано выше, содержатся обтекаемые формулировки, мол, мы все за мир, никаких агрессоров и, соответственно, их жертв. Понятно, идут переговоры, нелогично портить друг другу настроение. Но союзники мало того что не подчинились, так еще и смогли внести в американский вариант свои поправки, в частности, о выводе российских войск с украинской территории.

Таким образом «война проектов резолюций» закончилось европейской победой. Показателен также расклад голосования.

Против ЕС и, соответственно, за Трампа выступили 18 стран, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали и ряд других. То есть Москва и Вашингтон, а также Минск, теперь как бы в одной лодке. Историческое событие, как ни крути. При этом Китай и Бразилия — партнеры РФ по БРИКС — при голосовании воздержались. Собственно, продолжая тему противостояния: ранее ЕС, Великобритания и примкнувшая к ним Канада приняли очередные пакеты антироссийских санкций и обещали масштабную военную помощь Украине.

В свою очередь, Дональд Трамп, по сути, дал понять, что произошедшее его не очень беспокоит. 47-й президент США сейчас всерьез занят подготовкой соглашения с Киевом по редкоземельным полезным ископаемым. Процесс идет в нужную сторону, и уже вот в ближайшее время он готов встретиться с Владимиром Зеленским для утверждения документа. Таким образом будет выполнено главное условие президента Украины — подписать договор лично с американским коллегой, а не с присланными чиновниками. Если церемония состоится раньше встречи Трампа и Путина, то это будет тоже по-своему показательно. При этом сам текст договора выглядит вполне благоприятным для Киева. В частности, создается совместный фонд восстановления государства. У США там будет «стопроцентный финансовый интерес». Взамен Вашингтон берет на долгосрочные обязательства с целью построения «стабильной и экономически процветающей» Украины.

С Россией тоже готовятся разные соглашения, однако здесь уже имеется опубликованный текст. С Москвой тоже есть много глобальных планов в экономике и других важных сферах, но пока без особой конкретики. Хотя работа, по словам американского лидера, идет. Дальнейшие комментарии излишни. Тем не менее что–то, некие контуры урегулирования конфликта начали постепенно прорисовываться. Также заметно, что Европа просыпается и даже пытается выглядеть агрессивной и независимой.

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Дмитрий Дризе