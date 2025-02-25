В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ

В Борском районе правоохранители обнаружили в доме 65-летнего местного жителя емкости с сыпучим веществом, общей массой более 200 граммов. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из результатов экспертизы, селянин незаконно хранил бездымный порох промышленного изготовления, относящийся к взрывчатым веществам. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

На допросе гражданин заявил, что приобретал порох в 2019 году для самостоятельного снаряжения патронов к оружию. Действие разрешительных документов на оружие закончилось, но он решил оставить порох для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Алексей Алексеев