В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ
В Борском районе правоохранители обнаружили в доме 65-летнего местного жителя емкости с сыпучим веществом, общей массой более 200 граммов. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как следует из результатов экспертизы, селянин незаконно хранил бездымный порох промышленного изготовления, относящийся к взрывчатым веществам. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.
На допросе гражданин заявил, что приобретал порох в 2019 году для самостоятельного снаряжения патронов к оружию. Действие разрешительных документов на оружие закончилось, но он решил оставить порох для собственных нужд.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».