На ремонт парка имени Ленина в Уфе выделят более 111 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило аукцион на право отремонтировать парк имени Ленина. Итоги электронного аукциона планируют подвести 6 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Начальная максимальная цена контракта — 111,1 млн руб. Работы профинансируют из федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчику выплатят аванс в размере 30% от стоимости контракта. В техзадании предусмотрено восстановление элементов террасирования, чаш фонтанов, замена малых архитектурных форм и оценка состояния деревьев. Также планируется воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Парк имени Ленина был заложен в 1869–1872 годах уфимским губернатором Сергеем Ушаковым. На его территории находятся могилы известных личностей, включая революционера Александра Чеверева, государственного деятеля Шагита Худайбердина и народного поэта Мажита Гафури, установлены памятники Александру Матросову, народному артисту СССР Арслану Мубарякову и первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову.

Наталья Балыкова