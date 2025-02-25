Экс-премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов стал проректором РАНХиГС

Экс-председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов стал новым проректором по строительству РАНХиГС. Об этом объявили 20 февраля на заседании Ученого совета, пишет telegram-канал «Life 18» со ссылкой на ректора академии. Господин Семенов будет курировать вопросы развития инфраструктуры, модернизации учебных корпусов и общежитий, а также реализацию основных стройобъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, Ярослав Семенов семь лет возглавлял Правительство Удмуртии. В сентябре 2024 года стало известно о назначении экс-премьера временно исполняющим обязанности гендиректора ППК «Военно-строительная компания» (ВСК) Минобороны РФ. Но уже в декабре 2024 года он покинул этот пост.