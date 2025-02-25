Рационализаторы помогли ММК заработать 555 млн рублей за год

В 2024 году экономический эффект от рационализаторской деятельности сотрудников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» превысил 555 млн руб. Это на 8% больше показателя 2023 года, сообщает пресс-служба ММК.

Всего в прошлом году экспертные комиссии ММК рассмотрели более 7,1 тыс. идей, из которых 4,4 тыс. были внедрены в производство. Их авторы получили вознаграждение на общую сумму 25,2 млн руб. Кроме того, еще 11,7 млн руб. получили сотрудники за содействие при внедрении идей.