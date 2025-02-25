Томская облдума определит порядок замены депутата на время его участия в СВО

Депутат томской областной законодательной думы Геннадий Сергеенко будет курировать работу с избирателями на едином избирательном округе, которую ранее вел его коллега Юрий Журавлев. Соответствующий проект постановления сессия областного парламента рассмотрит 27 февраля.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2025 года Юрий Журавлев подписал контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. Дополнительные полномочия на господина Сергеенко предложено возложить на время отсутствия господина Журавлева.

Кроме того, дума планирует на той же сессии принять изменения в закон о статусе областного депутата, чтобы регламентировать работу помощников депутата в подобных случаях. «Депутату, на которого… возложена работа с избирателями по соответствующему избирательному округу, представляется право дополнительно иметь помощников, работающих по трудовому договору, в пределах окладов двух помощников»,— говорится в законопроекте.

Юрий Журавлев был избран депутатом облдумы от Шегарской территориальной группы кандидатов «Единой России». Геннадий Сергеенко — в Шегарском одномандатном округе №19. Очередные выборы парламента Томской области пройдут в 2026 году.

Валерий Лавский