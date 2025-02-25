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В Бугуруслане пожарные спасли из горящего дома шесть человек

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Бугуруслане в Оренбургской области в понедельник, 24 февраля. Происшествие случилось в квартире здания на улице Кировской. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Пламя охватило площадью 30 кв. м. Огонь потушили семь человек и две единицы техники.

Никто не погиб и не пострадал. Пожарные спасли шесть человек, включая двух детей. По предварительной информации, происшествие случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Георгий Портнов