ФСБ завела дело на курганца из-за националистических высказываний

В Курганской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

20-летнего зауральца, размещавшего на своей странице в одной из социальных сетей запрещенные материалы, выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий и мониторинга интернета. По версии следствия, владелец аккаунта публиковал в интернете высказывания с призывами к насильственным и враждебным действиям в отношении представителей разных национальностей.

В 2024 году в процессе профилактики экстремистских проявлений сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области выявили и привлекли к административной ответственности более 100 жителей региона, распространивших экстремистские материалы в интернете.