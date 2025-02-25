В Ульяновской области вынесен приговор по делу о хищении газовых труб на 4,1 млн рублей

В Ульяновской области двое жителей признаны виновными в краже газовых труб группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Приговор вынес Чердаклинский районный суд. Об этом сообщает прокуратура.

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Обвиняемые приговорены к трем годам трем месяцам и трем годам колонии общего режима соответственно. Также суд обязал их полностью возместить причиненный ущерб.

По версии следствия, безработные фигуранты уголовного дела несколько раз похитили полиэтиленовые трубы, которые планировалось использовать для строительства межпоселкового газопровода высокого давления от точки врезки у рабочего поселка Чердаклы до села Енганаево.

Преступление было совершено с февраля по июнь 2024 года. В результате ООО «ТрубопроводСтройГаз» был причинен ущерб на сумму более 4,1 млн руб.

Георгий Портнов