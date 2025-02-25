В Горном Алтае насчитали 312 долгостроев на 8,8 млрд рублей
В Республике Алтай к 1 января 2025 года оставалось 312 объектов незавершенного строительства на 8,8 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании республиканского правительства 25 февраля.
Андрей Турчак (в центре)
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Проект правил принятия решений о судьбе таких объектов членам правительства представил министр строительства и ЖКХ Алексей Чакыров. «В целях учета объектов незавершенного строительства всем органам власти Республики Алтай, муниципальным образованиям необходимо в срок до 20 апреля направить в адрес минстроя республики и представить сведения по объектам незавершенного строительства»,— отметил он.
По словам господина Турчака, по всем таким объектам необходимо принять решения о завершении строительства, о приватизации или о сносе. Он также попросил органы прокуратуры подключиться к проверке долгостроев, чтобы «мы… делали выводы о заказчиках этого строительства, тех, кто потратил бюджетные средства и объект не довел до ума».