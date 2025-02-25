В Горном Алтае насчитали 312 долгостроев на 8,8 млрд рублей

В Республике Алтай к 1 января 2025 года оставалось 312 объектов незавершенного строительства на 8,8 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на заседании республиканского правительства 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак (в центре)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Турчак (в центре)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проект правил принятия решений о судьбе таких объектов членам правительства представил министр строительства и ЖКХ Алексей Чакыров. «В целях учета объектов незавершенного строительства всем органам власти Республики Алтай, муниципальным образованиям необходимо в срок до 20 апреля направить в адрес минстроя республики и представить сведения по объектам незавершенного строительства»,— отметил он.

По словам господина Турчака, по всем таким объектам необходимо принять решения о завершении строительства, о приватизации или о сносе. Он также попросил органы прокуратуры подключиться к проверке долгостроев, чтобы «мы… делали выводы о заказчиках этого строительства, тех, кто потратил бюджетные средства и объект не довел до ума».

Валерий Лавский