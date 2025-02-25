Москвичу выписали 11 штрафов за публикации свастики и экстремистских цитат в VK

Кузьминский суд Москвы вынес решения по 11 административным делам против жителя столицы за публикации изображений свастики и экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным суда, мужчина начал публиковать запрещенные материалы в 2022 году. Однако правонарушения начали фиксировать только в январе 2025 года. В отношении мужчины составили 11 протоколов, которые суд рассмотрел за один день.

Суд признал москвича виновным по девяти статьям 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двум статьям 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина признал вину и выразил раскаяние.