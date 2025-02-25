В Ярославле подорожало муниципальное погребение

В Ярославле изменилась стоимость услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела. Постановление об этом подписал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена услуг по гарантированному перечню выросла с 8370,2 руб. до 9165,37 руб. или на 9,5%. Ранее стоимость менялась в марте 2023 года.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2025 года. Гарантированный перечень — минимальный набор похоронных услуг, который оказывает муниципальный оператор ритуальных услуг «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Антон Голицын